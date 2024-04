Léo Ortiz em treinamento pelo Flamengo - Marcelo Cortes / Flamengo

Publicado 09/04/2024 21:35

Rio - O zagueiro Léo Ortiz pode ser titular do Flamengo no jogo contra o Palestino (CHI), válido pela Libertadores. Isso porque o jogador treinou na vaga de Fabrício Bruno durante a atividade desta terça-feira, 9. A informação foi dada primeiro pelo jornalista Venê Casagrande.

Dessa forma, um provável Flamengo para enfrentar o Palestino tem: Rossi; Varela, Léo Ortiz, Léo Pereira e Ayrton Lucas; Pulgar, De La Cruz e Arrascaeta; Luiz Araújo, Everton Cebolinha e Pedro.