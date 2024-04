Conselho Deliberativo do Flamengo acordo de transmissão da Libra com a Globo até 2029 - Foto: Paula Reis / Flamengo

Publicado 09/04/2024 10:30

Rio - O Conselho Deliberativo do Flamengo aprovou, na noite da última segunda-feira (8), o contrato de transmissão da Libra com a Globo. O acordo será de cinco anos, entre 2025 e 2029. Ao todo, foram 218 votos a favor da aprovação e 149 contrários, além de sete abstenções.

A Globo fechou acordo com a Libra para exibição dos jogos dos clubes que pertencem ao grupo nas edições de 2025 a 2029 do Brasileirão. O contrato prevê a transmissão com exclusividade nas diferentes plataformas da empresa nas partidas como mandantes.

O contrato atual de direitos do Brasileirão termina em dezembro deste ano. Em meio a tentativa da criação de uma liga, sem acordo entre os blocos, os clubes começaram as negociações para o próximo período. A Libra fechou com a Globo, enquanto a Liga Forte Futebol seguiu outro caminho.

Atualmente existem dois blocos comerciais: a Libra e a Liga Forte Futebol, que conta com a adesão dos clubes do Grupo União (Botafogo, Coritiba, Cruzeiro e Vasco). Já o Corinthians, por sua vez, é o único que negocia isoladamente seus direitos.