Douglas Santos, ex-lateral do Atlético-MG, defende o Zenit-RUS - Divulgação/FCZenit

Douglas Santos, ex-lateral do Atlético-MG, defende o Zenit-RUSDivulgação/FCZenit

Publicado 09/04/2024 12:50

Rio - O lateral-esquerdo Douglas Santos, ex-Atlético-MG e que atualmente defende o Zenit-RUS, confirmou que foi procurado pelo Flamengo recentemente. Em entrevista ao "ge", o jogador de 30 anos afirmou que as conversas não evoluíram por ele não ter interesse em voltar ao Brasil neste momento.

"Isso aconteceu (interesse do Flamengo). Meu empresário me informou sobre isso, dizendo que o clube perguntou sobre mim", confirmou Douglas.

"Eu digo para o meu empresário que o momento vai chegar. Meu planejamento na Europa ainda não se concretizou. Tenho o sonho de jogar a Liga dos Campeões novamente", completou.

Nesta temporada, o Flamengo fechou a contratação do lateral-esquerdo Matias Viña. Além dele, o clube conta com Ayrton Lucas para a posição.

Além do Galo, Douglas Costa também se destacou com as camisas do Hamburgo-ALE e do Náutico. Em 2016, fez parte da seleção brasileira que conquistou a medalha de ouro nas Olimpíadas do Rio.