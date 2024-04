Tite - Marcelo Cortes/CRF

Publicado 09/04/2024 15:40

"Futebol é de competir, é de uma responsabilidade de enorme, mas é de alegria, de satisfação. A gente tem que equilibrar a alegria de jogar futebol. Sintam o prazer de jogar futebol, com e sem bola, vibrem, vibrem com consciência. É mágico poder jogar futebol. Façam com amor, façam com solidariedade. Isso faz a diferença", disse Tite.

Arrascaeta em ação pelo Flamengo Reginaldo Pimenta / Agência O Dia

Na sequência, foi a vez de Arrascaeta falar. Em um discurso breve, assim como o de Tite, o uruguaio destacou a importância de todo o elenco e pediu vontade dentro de campo.



O capitão Arrascaeta lembrou que o time não é feito apenas de 11 titulares e pediu para os companheiros honrarem em campo os colegas que iniciaram no banco. Quando vence, vence todo mundo! Os Bastidores da final já estão no ar, na #FlaTV!



No Youtube: https://t.co/2qoMIUlFby… pic.twitter.com/FI0eg4KLvp — Flamengo (@Flamengo) April 9, 2024

"A vantagem que a gente conquistou está aqui dentro, quem jogou, quem está no banco. Então, quem começa jogando hoje tem que representar quem está no banco. Tenho certeza que quem está fora tem a mesma ou mais vontade de jogar. A gente tem que entrar com mais vontade que os caras e representar o Flamengo, que é o mais importante", afirmou Arrascaeta.