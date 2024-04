Vinicius Júnior e Rodrygo - Divulgação/ Real Madrid

Publicado 09/04/2024 22:07 | Atualizado 09/04/2024 22:09

Espanha - Rodrygo e Vini Jr trocaram funções no empate do Real Madrid com o Manchester City por 3 a 3 no Santiago Bernabéu , nesta terça-feira, 9, pela Liga dos Campeões. Dessa vez, Rodrygo atuou aberto pela esquerda, enquanto Vinícius jogou mais por dentro. Na entrevista coletiva pós-jogo, o técnico Carlo Ancelotti explicou a mudança.

"Ao colocar o Rodrygo pela esquerda, eu estava buscando extrair o seu melhor no momento. Eu disse ao Vini Jr. para jogar um pouco mais por dentro e ao Rodrygo pela esquerda. Eles têm trabalhado muito", disse Ancelotti.

A troca surtiu efeito, e a dupla protagonizou o lance do segundo gol do Real Madrid na partida. Na ocasião, Vinícius recebeu a bola ainda no campo de defesa e descolou ótimo lançamento para Rodrygo, que correu em liberdade pelo lado esquerdo. O camisa 11 invadiu a área e finalizou para balançar as redes do Manchester City.

"Foi uma surpresa durante a semana quando ele falou que eu jogaria pela esquerda. A gente está mais acostumado com o Vini ali. Hoje foi ao contrário: ele por dentro, entre o zagueiro e o lateral, e eu mais aberto na ponta. Foi uma surpresa, mas o plano encaixou perfeitamente. Criamos muito perigo ali, poderíamos ter matado o jogo, tivemos duas oportunidades, mas foi bom", afirmou Rodrygo, à TNT Sports.