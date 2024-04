Tchouaméni em ação pelo Real Madrid - Jaime Reina / AFP

Publicado 15/04/2024 13:22

Espanha - O Real Madrid divulgou nesta segunda-feira a lista dos jogadores relacionados para o jogo decisivo contra o Manchester City, pela volta das quartas de finais da Liga dos Campeões, na próxima quarta. Um nome selecionado por Carlo Ancelotti gerou curiosidade. O volante Aurélien Tchouaméni, que está suspenso da partida após receber seu terceiro cartão amarelo, foi incluído na relação que viajará para a Inglaterra.

De acordo com informações jornal espanhol "Marca", o volante francês pediu para viajar com a equipe, mesmo impedido de atuar pelo Real Madrid. Além do Tchouaméni, o treinador Carlo Ancelotti relacionou outros 21 jogadores para o jogo contra o Manchester City. As principais ausências são as de Courtois e Alaba, ambos lesionados.