Xavi HernándezAFP

Publicado 15/04/2024 11:20

Espanha - Na véspera do confronto diante do PSG, no Camp Nou, que pode levar o Barcelona de volta a uma semifinal de Liga dos Campeões, após cinco anos, o treinador Xavi Hernández desconversou sobre o seu futuro. O espanhol irá deixar o clube ao fim da atual temporada europeia.

"Muitas pessoas perguntam sobre mim e sobre o meu futuro hoje em dia… o que não acontecia há 3 meses. Agora não sou eu que sou importante, vamos focar no clube", afirmou.

Na última semana, Xavi descartou mudar sua decisão de deixar o Barcelona. Ele comunicou que iria interromper sua passagem pelo clube espanhol em janeiro. O treinador comanda o Barça desde 2021 e conquistou um Campeonato Espanhol e uma Supercopa da Espanha.

O Barcelona derrotou o PSG por 3 a 2, em Paris, e está a um empate no Camp Nou de voltar a disputar uma semifinal de Liga dos Campeões após cinco anos. A última vez que chegou a uma final do torneio foi em 2015, quando encarou a Juventus, venceu e conquistou o título pela quinta vez.