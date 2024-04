Leverkusen conquistou título alemão - AFP

Publicado 14/04/2024 14:27

Alemanha - Pela primeira vez na história, o Leverkusen conquistou o Campeonato Alemão. Atuando em casa, a equipe de Xabi Alonso não teve dificuldades e celebrou a confirmação do título com uma goleada por 5 a 0 para cima do Werder Bremen. A taça conquista uma temporada incrível do clube alemão.

Com 79 pontos, o Leverkusen não pode mais ser alcançado pelo Bayern de Munique e pelo Stuttgart, que tem 16 pontos a menos. Faltam cinco rodadas para o fim da competição. O título da equipe comandada por Xabi Alonso encerrou uma dinastia de 11 títulos do Bayern.

A goleada dos campeões foi praticamente construída na segunda etapa. No primeiro tempo, Victor Boniface abriu o placar para o Leverkusen. Principal destaque da partida, o alemão Florian Wirtz marcou três vezes depois do intervalo. Granit Xhaka também deixou o dele.

O Leverkusen não conquistava um título desde 1993, quando levantou a Copa da Alemanha. Em competição europeias, o clube alemão já havia sido bem sucedido com o título da Copa da Uefa em 1988. Em 2002, o clube foi vice-campeão da Liga dos Campeões ao perder a decisão para o Real Madrid.