Neymar vestiu a camisa do PSG por seis temporadas - Anthony Wallace / AFP

Publicado 13/04/2024 18:41 | Atualizado 13/04/2024 18:42

Rio - A ida de Neymar, de 32 anos, para o Al-Hilal no ano passado surpreendeu bastante os fãs do brasileiro. Porém, de acordo com informações do jornal francês "L'Équipe", o treinador do PSG, Luis Enrique, deixou claro para o camisa 10 da seleção brasileira que seu ciclo em Paris estava encerrado. Antes da pré-temporada no Japão, o espanhol falou pessoalmente para Neymar procurar uma nova equipe.

A chegada de Luis Enrique ao PSG levantou a possibilidade do brasileiro receber novas oportunidades, afinal, foi com o espanhol que Neymar viveu seu auge na carreira em 2015, quando ao lado de Lionel Messi e Luis Suárez foi protagonista do título da Liga dos Campeões pelo Barcelona. No entanto, o espanhol e brasileiro não repetiram o trabalho em Paris.

Neymar foi vendido ao Al-Hilal pouco após o fim da temporada do PSG no Japão por um montante de 90 milhões de euros (algo em torno de R$ 483,5 milhões na época). A venda foi a maior da história do clube francês. O brasileiro não está atuando desde outubro por conta de uma lesão no ligamento do joelho esquerdo. Ele está na reta final da sua recuperação.