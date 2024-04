Endrick - Joilson Marconne/CBF

Endrick Joilson Marconne/CBF

Publicado 13/04/2024 14:12 | Atualizado 13/04/2024 14:15

São Paulo - Uma das grandes revelações do futebol brasileiro dos últimos anos, Endrick está vivendo seu auge dentro e fora de campo. Astro do Palmeiras, da seleção brasileira e vendido ao Real Madrid, o atacante de apenas 17 anos também está em ótima fase longe das quatro linhas. Acompanhado da namorada Gabriely Miranda, o jogador participou de uma entrevista nesta sexta-feira, dia 12, em que revelou detalhes do seu relacionamento e explicou como funciona o contrato que tem com a modelo.

O bate-papo aconteceu no podcast Pod Delas, apresentado pelas influencers Thayse Estaniecki e Bruna Unzueta. Logo de início, o casal contou detalhes do relacionamento e sobre como se conheceram. Hoje, a modelo e o jogador estão constantemente nos holofotes dos noticiários esportivos. Mas, para que a vida a dois dê certo, é necessário o estabelecimento de algumas regras, que fazem parte de um combinado entre eles.

"A gente tem um contrato", revelou Endrick. Em seguida, Gabriely explicou que não é um vínculo que determina tempo de duração. "Tem e-mail, tem RG, assinatura dele, minha assinatura… tem tudo", disse a modelo.

Endrick revelou surpresa ao saber do documento. "Na hora que ela estava fazendo, achei que ela estava muito p… comigo. Porque ela demorou uma horinha. Ela não me respondia. 'Eu fiz alguma m…'. E ela realmente fez um contrato."



Reservada, Gabrielly diz que nunca quis que o relacionamento entre os dois viesse a público. A modelo contou que "se pudesse, teria escondido até hoje."



De volta ao assunto sobre contrato, Gabriley pegou o celular para ler as cláusulas e explicou que se inspirou em uma amiga. "Isso é genial", comentou ela. Depois, falou que é tudo uma brincadeira, mas Endrick reforçou dizendo que as partes cumprem tudo.



"Os namorados, de comum acordo, estabelecem as condições e termos deste contrato de namoro, firmando como instrumento de registro de seus compromissos durante o período de relacionamento afetivo", leu Gabriely em seu celular.



A primeira cláusula lida pela modelo foi com relação a estarem em um relacionamento de forma voluntária. Quanto às proibições, destaca-se adquirir qualquer tipo de vício e mudança de personalidade e comportamento, além do uso dos termos "hum", "aham", "ok", "tá", "beleza", "kkk", entre outros. Brigas e discussões também não são permitidas.



Endrick explicou que, todo fim de mês, se uma das partes não cumpre o combinado, tem de ceder algo para o lado "afetado". O jogador do Palmeiras já ganhou diversos itens de sua namorada, dentre eles, videogames e outros artigos eletrônicos. Gabriely leu o restante do contrato e, no fim, revelou que o acordo foi lido e assinado pelas duas partes.