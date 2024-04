Samuel Xavier em treinamento pelo Fluminense - Lucas Merçon / Fluminense

Publicado 13/04/2024 12:58

O Fluminense vem a campo pela primeira rodada do Campeonato Brasileiro neste sábado (13). Às 21h, o Tricolor retorna ao Maracanã para enfrentar o Bragantino, e o lateral-direito Samuel Xavier exaltou a força do estádio e de sua torcida para ajudar o clube a vencer na sua estreia no Brasileirão.

"É uma estreia no Maracanã, diante do nosso torcedor, e a gente quer começar bem o Brasileiro. A gente vem de uma vitória muito importante na Libertadores e agora é dar continuidade nas vitórias", disse Samuel Xavier, em entrevista à "FluTV".

O Fluminense conta com um retrospecto recente positivo no Maracanã contra o Bragantino: o Tricolor venceu as últimas partidas contra o Massa Bruta que aconteceram no estádio. Samuel Xavier exaltou a força do Maracanã, mas afirmou que o jogo será difícil.

"Sabemos da nossa força no Maracanã, diante do nosso torcedor. É um jogo difícil, a equipe do Bragantino é muito jovem, muito agressiva, de velocidade. Mas estamos bem treinados e bem preparados para conseguir esse três pontos dentro de casa", concluiu.