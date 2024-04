Thiago Santos - Lucas Mercon / Fluminense

Publicado 12/04/2024 10:40

Rio - O Fluminense terá mais um problema para seus próximos jogos na temporada. Thiago Santos, de 34 anos, que atua como zagueiro e volante, sofreu uma lesão muscular na coxa esquerda e iniciou o tratamento. Como de costume, o Tricolor não informou o período em que o veterano ficará sem atuar.

A lesão de Thiago Santos é mais uma de um jogador com mais de 30 anos no Fluminense na temporada. Antes dele, Samuel Xavier, Manoel, Marcelo, Paulo Henrique Ganso, Renato Augusto, Keno, Douglas Costa e Germán Cano já desfalcaram o Tricolor devido a problemas físicos. Jogadores mais jovens como Marlon Santos e Lelê, que sofreram lesões no joelho, e vão passar por operações, também são desfalques.



Contratado pelo Fluminense no ano passado, Thiago Santos recebeu muitas críticas no começo, mas fez parte do elenco tricolor campeão da Libertadores. Após ser recuado por Fernando Diniz para atuar na defesa, o veterano acabou recebendo alguns elogios.



Porém, nos dois últimos jogos em que esteve em campo, Thiago Santos teve atuações ruins como zagueiro. Ele foi expulso na primeira partida da semifinal do Carioca contra o Flamengo, e demonstrou grande fragilidade na saída de bola no confronto diante do Alianza Lima, pela estreia da Libertadores. As atuações ruins fizeram o veterano perder a titularidade na vitória do Fluminense sobre o Colo Colo, na última terça.