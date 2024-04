Fernando Diniz deve repetir a escalação da vitória sobre o Colo-Colo - Marcelo Gonçalves/Fluminense FC

Fernando Diniz deve repetir a escalação da vitória sobre o Colo-ColoMarcelo Gonçalves/Fluminense FC

Publicado 12/04/2024 16:31

Rio - O Fluminense não deve ter mudanças para a estreia no Campeonato Brasileiro. O Time de Guerreiros realizou nesta sexta-feira (12), no CT Carlos Castilho, o último treino antes da partida contra o Bragantino, neste sábado (13), às 21h (de Brasília), no Maracanã, e deve ir a campo com a mesma escalação que venceu o Colo-Colo, do Chile, pela Libertadores, segundo o "ge".

Fábio; Samuel Xavier, Felipe Melo, Martinelli e Marcelo; André, Lima e Ganso; Marquinhos, Arias e Cano. Sem Marlon e Manoel, que ainda se recuperam de lesão, o técnico Fernando Diniz deve manter a formação com Martinelli improvisado na defesa ao lado de Felipe Melo. Isso deve ocorrer, principalmente, pela lesão de Thiago Santos . Assim, o Fluminense deve ir a campo com

Trio volta a treinar em campo

O zagueiro Manoel, o meia Renato Augusto e o atacante Keno voltaram a treinar em campo e estão em estágio avançado da transição. Os jogadores, no entanto, desfalcarão o Fluminense contra o Bragantino. A expectativa é que o trio fique à disposição para o jogo contra o Vasco, no dia 20, pela 3ª rodada do Brasileirão, antes do duelo contra o Cerro Porteño, no Paraguai, pela Libertadores.