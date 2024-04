Fernando Diniz, treinador do Fluminense - Lucas Merçon / Fluminense

Publicado 12/04/2024 07:20

Rio - Na história do Fluminense após conquistar títulos em sua segunda passagem como treinador, Fernando Diniz tem um retrospecto excelente dirigindo o Tricolor em competições sul-americanas. Após a vitória sobre o Colo Colo, pela Libertadores, na última quarta-feira, o treinador chegou ao aproveitamento de 69% comandando o clube carioca nestes torneios.

Contando partidas da Libertadores, Sul-Americana e Recopa Sul-Americana, Fernando Diniz dirigiu o Fluminense em 26 jogos. Foram 16 vitórias, seis empates e apenas duas derrotas. Com ele, o clube carioca faturou dois títulos deste tipo de competição.



A estreia de Fernando Diniz pelo Flu em torneios da Conmebol ocorreu em 2019. Ele comandou o Tricolor em seis jogos da Sul-Americana. Apesar da primeira passagem do treinador pelo clube carioca não ter tido números positivos, neste torneio, o técnico saiu bem. Foram seis jogos, com quatro vitórias, um empate e uma derrota. Diniz foi demitido antes do Fluminense ser eliminado pelo Corinthians nas quartas de finais da Sul-Americana.



Em 2022, no seu retorno, Fernando Diniz dirigiu o Fluminense na reta final da fase de grupos da Sul-Americana. Apesar de ter conseguido duas vitórias e um empate em três jogos, o Tricolor acabou sendo eliminado, após um começo ruim sob o comando de Abel Braga.



No ano passado, o Tricolor voltou a Libertadores e conquistou o título inédito da principal competição de clubes do continente. Fernando Diniz esteve no comando nos 13 jogos e levantou o caneco com oito vitórias, três empates e duas derrotas.

Em 2024, o treinador dirigiu o Fluminense em quatro jogos em competições sul-americanas. Foram dois jogos pela Recopa, uma vitória e uma derrota, contra a LDU. O Tricolor ficou com a taça, porque venceu com um saldo de gols maior. Na Libertadores, até o momento, o clube carioca também atuou duas vezes com uma vitória e um empate.