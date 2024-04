Fábio inicia o terceiro Brasileirão defendendo o Fluminense - Lucas Merçon / Fluminense

Fábio inicia o terceiro Brasileirão defendendo o FluminenseLucas Merçon / Fluminense

Publicado 13/04/2024 07:00

Fluminense inicia a caminhada do Brasileirão de 2024 neste sábado, às 21h (de Brasília) contra o Red Bull Bragantino, no Maracanã, com a expectativa de brigar pelo título após encorpar o elenco para a temporada. E, mesmo com a chegada de reforços no ano, Felipe Melo e Fábio seguem como dois dos principais líderes e os mais experientes na competição, não apenas pelo Tricolor. Zagueiro e volante são os únicos jogadores remanescentes da primeira edição por pontos corridos, em 2003. , com a expectativa de brigar pelo título após encorpar o elenco para a temporada. E, mesmo com a chegada de reforços no ano, Felipe Melo e Fábio seguem como dois dos principais líderes e os mais experientes na competição, não apenas pelo Tricolor. Zagueiro e volante são os únicos jogadores remanescentes da primeira edição por pontos corridos, em 2003.

Até o ano passado, os dois tinham outras companhias, mas Diego Souza, Filipe Luís e Fábio Santos se aposentaram ao fim de 2023, deixando a dupla do Fluminense sozinha.



Fábio, inclusive, ampliará o recorde de jogos na história do Brasileirão. Atualmente são 669, incluindo os 26 de antes da implementação dos pontos corridos. Campeão em 2013 e 2014 pelo Cruzeiro, o goleiro estreou atuando pelo Vasco, em 2000. Ou seja, também é o único a ter jogado partidas da competição no século passado.



Ao todo, foram 22 edições. Ele Ficou fora apenas em duas temporadas, quando disputou a Série B pelo Cruzeiro, em 2020 e 2021, antes de se transferir para o Fluminense. Agora, Fábio alcançará novo recorde: o de jogador mais velho a disputar uma partida de Brasileirão.

Goleiro do Fluminense será o mais velho a jogar

Aos 43 anos e seis meses, ele superará, neste sábado, Zé Roberto, que atuou pelo Palmeiras com 43 anos e quatro meses, em 27 de novembro de 2017. Mas não quer apenas o recorde pessoal e deseja a conquista de mais um título, agora pelo Fluminense.

"A gente sabe, no brasileirão, tem que dar 100% em todos os jogos, porque é difícil. É um campeonato longo, mas se você não entrar focado desde o início, você deixa de . A gente teve evolução no nosso grupo, , eu acho que se reforçou e agora é no dia a dia, com atitude para permanecermos na disputa pelo título", disse o goleiro.



Já Felipe Melo, campeão do primeiro Brasileirão por pontos corridos, pelo Cruzeiro em 2003, vai disputar a 12ª edição. Assim como Fábio, o zagueiro estreou antes, em 2001, na derrota do Flamengo por 3 a 1 para o São Paulo.



Mas como fez boa parte da carreira na Europa, ficou fora do campeonato entre 2005 e 2016, retornando em 2017, pelo Palmeiras, onde conquistou o título em 2018. Desde 2022 no Fluminense, seu quinto clube no Brasil, o experiente jogador de 40 anos vai na busca para ser tricampeão.



Os números de Fábio no Brasileirão



- Estreou em 11 de outubro de 2000 - Vasco 2 x 2 Vitória;

- Jogos: 669 (643 nos pontos corridos e outros 26 antes);

- Títulos: 2 (2013 e 2014 pelo Cruzeiro);

- Clubes pelos quais atuou no Brasileirão: Vasco (2000 a 2004), Cruzeiro (2005 a 2019) e Fluminense (2022 e 2023);

- Edições disputadas: 22 (de 2000 a a 2019 e 2022 e 2023).





Felipe Melo no Brasileirão



- Estreou em 15 de novembro de 2001 - São Paulo 3x1 Flamengo;

- Jogos: 220 (196 nos pontos corridos e mais 24 antes);

- Gols marcados: 16;

- Títulos: 2 (2003 pelo Cruzeiro e 2018 pelo Palmeiras);

- Clubes pelos quais atuou no Brasileirão: Flamengo (2001 e 2002), Cruzeiro(2003), Grêmio (2004), Palmeiras (2017 a 2021) e Fluminense (2022 e 2023);

- Edições disputadas: 11 (de 2001 a 2004 e de 2017 a 2023).