Publicado 13/04/2024 13:31

O Manchester City assumiu a liderança provisória do Campeonato Inglês ao derrotar o Luton Town por 5 a 1, neste sábado, no Etihad Stadium, pela 33ª rodada. O duelo contou com o retorno do goleiro Ederson ao time titular, assim como o de De Bruyne, ambos estão recuperados de suas respectivas lesões. Guardiola aproveitou também para preservar alguns jogadores visando o duelo das quartas de final da Liga dos Campeões da Europa.

Guardiola deixou no banco de reservas nomes como os de Rodri, Bernardo Silva e Phill Foden. Walker e Aké, que desfalcaram a equipe nos últimos compromissos, também não entraram em campo na partida. Criticado pela atuação fraca no empate por 3 a 3 com o Real Madrid, no meio da semana, pela Liga dos Campeões, Haaland marcou em cobrança de pênalti.

Além de conseguir preservar alguns de seus principais jogadores, Guardiola ganhou ainda mais moral para o duelo decisivo na Liga dos Campeões. O City faz o duelo de volta contra o Real Madrid nesta quarta-feira, às 16h (horário de Brasília), novamente no Etihad Stadium.