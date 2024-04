Djokovic deixa a quadra após a eliminação no ATP de Monte Carlo - Valery Hache/AFP

Publicado 13/04/2024 22:10

França - Novak Djokovic se despediu do Masters 1000 de Monte Carlo com a derrota para o norueguês Casper Rudd por 2 sets a 1, parciais 4/6, 6/1 e 4/6, neste sábado, 13. Após a eliminação, o sérvio analisou a partida, lamentou o revés e parabenizou o adversário pela conquista da vaga na grande final.

"Claro que estou desapontado por perder uma partida como esta. Foi por pouco. Parabéns ao Casper (Ruud). Ele jogou muito bem, principalmente no início do primeiro e do terceiro set também. Tive minhas chances, mas o último game não foi bom. Erros não forçados e ele foi sólido, acho, até o último arremesso e mereceu vencer", disse Djokovic.

O tenista também tirou pontos positivos da participação no torneio, como a recuperação no segundo set no jogo deste sábado. Por outro lado, não escondeu a frustração com o resultado.

"O positivo é que consegui me recuperar depois de perder o primeiro set e realmente encontrar força no jogo. Portanto, há pontos positivos para tirar deste torneio, com certeza, mas é claro que estamos decepcionados com a derrota", afirmou o jogador.

Na decisão Casper Ruud enfrentará Stefanos Tsitsipas. O grego avançou à final ao derrotar o italiano Jannik Sinner por 2 sets a 1, parciais 6/4, 3/6 e 6/4.