Renato Kayzer em ação pelo CriciúmaCelso da Luz | Criciúma E.C.

Publicado 13/04/2024 21:30

Santa Catarina - Renato Kayzer, do Criciúma, marcou o primeiro gol do Brasileirão 2024. O tento veio aos 36 minutos do primeiro tempo do jogo contra o Juventude, neste sábado, 13, no Estádio Heriberto Hülse.

Marcelo Hermes recebeu boa bola pelo lado esquerdo e tocou de cabeça para Renato Kayzer. O atacante dominou com a perna esquerda e, sem deixar cair, finalizou forte para estufar as redes do Juventude. Veja como foi no vídeo abaixo:

O primeiro gol do Brasileirão 2024 foi essa pintura do Renato Kayzer pelo Criciúma.pic.twitter.com/dohFWHhQKG — (@DoentesPFutebol) April 13, 2024

A partida em questão terminou empatada em 1 a 1. Na etapa complementar, Jean Carlos marcou para o Juventude e deixou tudo igual no marcador.