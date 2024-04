João Félix comemora gol em Cádiz x Barcelona - Jorge Guerrero/AFP

Publicado 13/04/2024 18:10 | Atualizado 13/04/2024 18:10

Espanha - Na noite deste sábado, 13, o Barcelona venceu o Cádiz no Estádio Nuevo Mirandilla, em partida da 31ª rodada do Campeonato Espanhol. O português João Félix fez, de bicicleta, o único gol do jogo. Abaixo, veja como foi:

João Félix, de bicicleta!



Para abrir o placar para o Barcelona!pic.twitter.com/yhOG4zKJ2T — (@LaLigaBR) April 13, 2024

Com o resultado, o time do técnico Xavi chegou aos 70 pontos e segue na segunda colocação de LaLiga. O Real Madrid, que também venceu na rodada , lidera o campeonato com 78.

Agora, o Barcelona vira a chave para a Liga dos Campeões. A equipe catalã volta a campo na próxima terça-feira, às 16h (de Brasília), para enfrentar o PSG no Estádio Olímpico Lluís Companys. A partida é válida pelo jogo da volta das quartas de final.