Publicado 13/04/2024 16:56

Rio - Fluminense e Thiago Silva podem nos próximos meses reatar uma relação que foi interrompida em 2008, quando o defensor iniciou sua carreira bem-sucedida na Europa. Nos últimos anos, a possibilidade dos dois se reencontrarem foi ventilada em algumas oportunidades, porém, em 2024, parece que o acerto entre ambos seria extremamente importante tanto para o clube quanto para o jogador.

Após a saída de Nino, o Fluminense acertou com Antônio Carlos para reforçar a zaga. No entanto, o setor desandou bastante em 2024. Fernando Diniz iniciou a temporada com Felipe Melo e Thiago Santos, dois volantes de origem, como titulares. Porém, a dupla não vem inspirando confiança, principalmente em jogos mais complicados. O Tricolor espera por Thiago Silva no meio do ano, mas poderá até contratar mais um nome para o setor devido a fragilidade da sua defesa.

Thiago Silva, de 39 anos, tem uma carreira bem-sucedida na Europa com passagens vitoriosas por Milan, PSG e Chelsea. Na última temporada foi eleito o melhor jogador do clube londrino por uma eleição interna. Apesar disso, a tendência é que o veterano mude de ares a partir de junho. Com contrato perto do fim, os rumores de sua saída têm crescido na Inglaterra. De acordo com o jornal "The Sun", o brasileiro está na lista de 11 jogadores que devem deixar os Blues no fim da temporada.

Com isso, Fluminense e Thiago Silva nunca tiveram necessidades tão semelhantes. O Tricolor precisa urgentemente de reforços para a zaga, enquanto o brasileiro ainda se vê em condições de atuar e não deverá receber uma proposta de renovação do Chelsea. Os caminhos dos dois podem se encontrar em junho para um final feliz aguardado há algum tempo.