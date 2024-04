No Campeonato Carioca, Yago marcou três gols e deu três assistências - Divulgação / NIFC

Publicado 13/04/2024 13:30

Rio - O Fluminense acertou a renovação de contrato do meia Yago, destaque do último Campeonato Carioca quando esteve emprestado ao Nova Iguaçu. O atleta de 22 anos, filho do ex-jogador Iranildo, assinou vínculo válido até o final de 2026. As informações são do "ge".

Yago, entretanto, não deve atuar pelo Fluminense em 2024. O meia deve ser novamente cedido por empréstimo, para ganhar mais rodagem. Três clubes da Série B do Campeonato Brasileiro - um deles sendo o Botafogo-SP, demonstraram interesse na contratação do jogador de 22 anos.

Yago foi eleito a revelação do Campeonato Carioca após seu excelente desempenho com a equipe do Nova Iguaçu, que terminou como vice-campeão do estadual. Ele fez três gols e deu três assistências em 14 jogos na temporada.

Apesar de seu empréstimo com o clube da Baixada Fluminense ter sido válido até setembro, os clubes acordaram que o retorno aconteceria após a disputa do Carioca. Com isso, Yago se reapresentou ao Fluminense nesta semana e realizou exames no departamento médico.