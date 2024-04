Raphinha marcou duas vezes no mesmo jogo pela primeira vez desde que chegou ao Barcelona - Divulgação / Barcelona

Publicado 10/04/2024 18:04

França - PSG e Barcelona se enfrentaram nesta quarta-feira (10) pelo jogo de ida das quartas de final da Liga dos Campeões. Em duelo eletrizante, o Barça venceu por 3 a 2, de virada, no Parque dos Príncipes. O principal jogador da partida foi Raphinha, que marcou duas vezes.

O primeiro tempo acabou com vitória parcial do Barcelona, por 1 a 0, com gol do brasileiro. No começo da segunda etapa, o PSG virou com Dembélé e Vitinha. Doze minutos depois, Raphinha fez mais um e empatou o duelo. Entrando na reta final, Christensen mandou a bola para as redes para fechar o placar e dar a vitória ao Barça.

O atacante fez dois gols no mesmo jogo com a camisa do Barcelona pela primeira vez desde que chegou ao clube. Raphinha foi, incusive, eleito o melhor do duelo pela Uefa. Nesta temporada, ele tem 30 partidas, oito gols e nove assistências.

O confronto de volta será na próxima semana, no dia 16, terça-feira, no Estádio Olímpico Lluís Companys, às 16h (de Brasília).