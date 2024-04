Raphinha, do Barcelona, comemorando gol contra o PSG igual ao astro Neymar - Anne-Christine Poujoulat / AFP

Publicado 10/04/2024 21:12

França - Raphinha foi o grande nome da vitória do Barcelona por 3 a 2 sobre o PSG pela ida das quartas de final da Liga dos Campeões com dois gols marcados. No primeiro, ele comemorou igual ao craque Neymar, ex-jogador da equipe francesa. Ao fim da partida, o atacante destacou sua atuação e classificou como a grande exibição de sua carreira.

"Eu estava aquecendo, vi no telão que ele estava no campo e eu o busquei para cumprimentar. Além de ter sido um grande jogador, é uma pessoa que eu tenho um carinho enorme pela proximidade que a gente tem, então nada mais justo do que sair para dar um abraço nele. A comemoração do Neymar eu já tinha avisado para a minha esposa que ia fazer se marcasse um gol aqui", explicou Raphinha, em entrevista à "TNT Sports", sobre a comemoração em homenagem a Neymar.

Com o desempenho no Parque dos Príncipes nesta quarta-feira (10), o brasileiro foi eleito pela Uefa o melhor jogador em campo. Além de ajudar na vitória rumo à classificação, Raphinha marcou pela primeira vez pelo Barça em jogo de Liga dos Campeões e também não havia feito dois gols em um jogo desde que chegou ao clube.

"Já tive noite boas, mas pela importância do jogo, foi a noite mais importante da minha carreira. Por ter marcado meu primeiro gol na Champions League para mim foi uma noite especial."

O jogo da volta entre Barcelona e Paris Saint-Germain acontece no estádio Olímpico na próxima terça, dia 16 de abril, no Estádio Olímpico Lluís Companys, em Barcelona. A equipe espanhola joga por um empate para avançar às semifinais.