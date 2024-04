Atlético sai na frente por uma vaga nas semis da Liga dos Campeões - Divulgação / Atlético de Madrid

Publicado 10/04/2024 18:29

Espanha - O Atlético de Madrid largou na frente do Borussia Dortmund por uma vaga na semifinal da Liga dos Campeões. Os Colchoneros venceram a primeira partida das quartas de final por 2 a 1, no Estádio Metropolitano, em Madri. O argentino De Paul e o brasileiro Samuel Lino marcaram para os espanhóis, enquanto a equipe alemã diminuiu o marcador com Sebastien Haller.

O primeiro tempo foi marcado por um domínio amplo do time comandado por Diego Simeone. Logo no início do jogo, De Paul abriu o placar para o Atleti, após falha do goleiro Kobel e do lateral Maatsen na saída de bola. Pouco tempo depois, a equipe espanhola ampliou com o lateral brasileiro Samuel Lino, depois de receber lindo passe de Griezmann.

Na volta do intervalo, o Borussia Dortmund voltou melhor, principalmente pela entrada de Julian Brandt na equipe. Já na reta final, com o Atlético se defendendo para segurar o resultado, o atacante Haller diminuiu para a equipe aurinegra, mantendo viva a esperança dos alemães para o segundo jogo.

O confronto de volta será na próxima semana, no dia 16, terça-feira, às 16h (de Brasília), no Signal Iduna Park, em Dortmund, na Alemanha.