Mãozinha marcou 17 pontos contra o Detroit Pistons e alcançou seu primeiro duplo-duplo na NBA, com 13 pontos e 11 rebotes, diante dos 76ers - AFP

Publicado 10/04/2024 16:00 | Atualizado 10/04/2024 18:40

Estados Unidos - O ala-pivô brasileiro João Marcello Pereira, o Mãozinha, encerrou sua primeira passagem pela NBA. Depois de assinar dois contratos de dez dias com o Memphis Grizzlies e disputar sete jogos, ele agradeceu ao clube nas redes sociais.

"O que dizer e por onde começar? Um garoto que morava no Rio tinha o sonho de jogar entre os melhores e conseguiu. O sonho ainda não foi completamente realizado, mas gostaria de agradecer ao Memphis Grizzlies por me dar a oportunidade não só de aprender nesses 20 dias coisas que não aprenderia em nenhum outro lugar, mas também de mostrar o que trabalhei e aprendi ao longo da minha vida diante do mundo inteiro", escreveu, nas redes sociais.

"Que maneira de terminar esta temporada. Obrigado a todos que fizeram parte disso e me ajudaram. Espero que isso não seja um adeus, mas um 'até breve'", finalizou.

Mãozinha foi contratado como parte da estratégia de recuperação do time em um momento difícil na temporada. Os Grizzlies sofrem com vários jogadores lesionados e ocupam a 13ª posição da Conferência Oeste.

Para acertar a permanência do brasileiro, outro tipo de vínculo teria que ser assinado. O contrato de dez dias só pode ser cumprido duas vezes e, então, teria que existir um contrato padrão pelo restante da temporada ou um contrato “two-way”.

O Memphis Grizzlies tem 15 atletas com acordo padrão e três em formato "two-way", o máximo permitido pela NBA. Por isso, não há espaço para renovação de contrato para o Mãozinha na liga.

No período em que vestiu a camisa dos Grizzlies, ele marcou 17 pontos contra o Detroit Pistons e alcançou seu primeiro duplo-duplo na liga, com 13 pontos e 11 rebotes, na derrota para os 76ers.