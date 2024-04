Daniel Alves ao lado da advogada Inés Guardiola - Lluis Gene / AFP

Publicado 10/04/2024 17:45 | Atualizado 10/04/2024 17:49

Barcelona - A advogada de Daniel Alves, Inés Guardiola, garantiu que o jogador devolveu a Neymar dos Santos Silva, pai do atacante Neymar, os 150 mil euros (cerca de R$ 818 mil) emprestados durante o processo da acusação de estupro. As informações são do 'ge'.

A dívida foi quitada por Daniel Alves há uma semana, de acordo com a advogada. O dinheiro da família de Neymar foi encaminhado à Justiça espanhola como indenização antecipada à denunciante antes do julgamento. O pagamento foi considerado um atenuante na decisão em primeira instância, que condenou o atleta a quatro anos e meio de prisão, pena menor do que pediam a acusação (12 anos) e a promotoria (9 anos).

Cinco dias após a Justiça conceder liberdade provisória mediante pagamento de fiança de 1 milhão de euros (aproximadamente R$ 5,4 milhões), Daniel Alves deixou a prisão e a imprensa espanhola especulou uma possível ajuda da família do camisa 10. O pai do atacante, porém, se manifestou publicamente e negou que intercederia desta vez.

A advogada não revelou a origem do dinheiro utilizado pelo jogador para pagar a fiança. Segundo o jornal 'La Vanguardia', ele recorreu a empréstimos não bancários, com amigos, para obter o montante. Nesta quarta, a Justiça negou os recursos da acusação e do MP e manteve a liberdade provisória do lateral-direito.