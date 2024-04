Tamires recebeu camisa comemorativa pelos 150 jogos com a Seleção feminina - Divulgação/CBF

Publicado 10/04/2024 20:01

Rio - Titular na partida entre Brasil e Japão, pela disputa de terceiro lugar da SheBelieves Cup, Tamires completou 150 jogos com a camisa da seleção brasileira. A lateral de três Copas do Mundo e duas Olimpíadas, uma das líderes da equipe comandada pelo técnico Arthur Elias, celebrou a marca.



"É um orgulho enorme servir a seleção brasileira. Fica a emoção desde o primeiro jogo que eu lembro, quando eu fiz em 2013 com a Seleção principal, até hoje, com 150 jogos", iniciou.

Tamires é uma das referências do país no que diz respeito à atletas com carreira firme em solo brasileiro. Nascida em Caeté, em Minas Gerais, ela acumula passagens por Santos, Ferroviária e Atlético-MG dentre os de destaques anteriores, e atualmente defende o Corinthians, clube pelo qual acumula grandes títulos, como Libertadores, Brasileirão, Campeonato Paulista e Supercopa.

"São muitas lembranças boas, muito aprendizado e, para mim, é sempre um orgulho enorme vestir essa camisa e apresentar o meu país. A gente sabe o quanto a gente abre mão de tantas coisas na nossa vida para estar aqui, mas isso é muito prazeroso e vale cada minuto, e que a gente possa desfrutar cada vez mais desses momentos", comentou.