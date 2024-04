Torcedores do Barcelona foram flagrados imitando macacos e fazendo a saudação nazista em direção à torcida do PSG - Reprodução / Internet

Publicado 10/04/2024 19:05

Paris - Um grupo de torcedores do Barcelona foi flagrado no Parque dos Príncipes imitando macacos e fazendo a saudação nazista em direção à torcida do PSG. No confronto pelas quartas de final da Liga dos Campeões, o time catalão venceu, de virada, por 3 a 2

Des supporters barcelonais présents au stade font des saluts n*zi et insultent de « singe » des supporters parisiens pic.twitter.com/XHLBDxOAo6 — April 10, 2024

Em campo, o brasileiro Raphinha deu show. Ele teve grande atuação, marcou duas vezes e comandou a vitória do Barcelona em Paris. Christensen foi o responsável por fechar o placar. Pelo lado francês, Dembélé e Vitinha mandaram para as redes.

O brasileiro fez dois gols na mesma partida com a camisa do Barcelona pela primeira vez desde que chegou ao clube. Ele foi, incusive, eleito o melhor do duelo pela Uefa. Nesta temporada, soma 30 partidas, oito gols e nove assistências.



O confronto de volta será na próxima semana, no dia 16, terça-feira, no Estádio Olímpico Lluís Companys, às 16h (de Brasília).