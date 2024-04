Silvio Luiz está internado sob observação e passando por exames de rotina - Reprodução

Silvio Luiz está internado sob observação e passando por exames de rotinaReprodução

Publicado 10/04/2024 16:50

São Paulo - Um dos narradores mais famosos do Brasil, Silvio Luiz, de 89 anos, está internado desde o último domingo (7) no hospital Oswaldo Cruz, em São Paulo. Ele foi hospitalizado após se sentir mal durante a final do Campeonato Paulista, entre Palmeiras e Santos.

Silvio Luiz, inclusive, deixou a transmissão após narrar o segundo gol do Verdão na partida. O estado de saúde é considerado bom, mas ainda não há previsão de alta, segundo o 'Uol'. O narrador está consciente, internado sob observação e passando por exames de rotina.

Desde 2022, ele é a voz das transmissões digitais do Campeonato Paulista da Record, no portal R7 e no PlayPlus, ao lado dos humoristas Bola e Carioca.