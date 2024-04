Botafogo e Flamengo farão clássico no mata-mata do NBB - Divulgação/Flamengo

Publicado 10/04/2024 22:40 | Atualizado 10/04/2024 22:42

Rio - A temporada regular do Novo Basquete Brasil está chegando ao fim e alguns confrontos dos playoffs já foram definidos, como o clássico carioca entre Botafogo e Flamengo. O Rubro-Negro foi líder na fase de classificação, enquanto o Glorioso garantiu a última vaga no mata-mata na noite desta quarta-feira (10).

O Flamengo confirmou a primeira colocação ao vencer o Pinheiros na segunda-feira por 73 a 59. O Botafogo, por sua vez, também venceu a equipe paulista, por 93 a 69, e não pode mais ser ultrapassado por Cerrado-DF e Caxias-RS, que só chegam a nove vitórias no geral contra 10 dos comandados de Miguel Palmier.

As datas ainda serão definidas pela Liga Nacional e Basquete, mas os jogos de ida estão previstos para a partir do dia 18. Por ter campanha inferior, o Alvinegro abrirá a série melhor de três jogos em casa e, caso seja necessário, o Rubro-Negro jogará duas vezes no Maracanãzinho.

Todos classificados para os Playoffs do NBB já foram definidos, e fica a espera apenas por alguns confrontos. O cruzamento é olímpico, ou seja, de acordo com os rankings das equipes na campanha: 1º x 16º, 2º x 15º, 3º x 14º, 4º x 13º, 5º x 12º, 6º x 11º, 7º x 10º e 8º x 9º.

Botafogo e Flamengo já protagonizaram linda série pela semifinal na temporada 2018/2019. Na ocasião, o Rubro-Negro fechou a melhor de cinco jogos vencendo por 3 a 1, com o jogo quatro em General Severiano, no Ginásio Oscar Zelaya, sede social do Glorioso.