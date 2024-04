Marquinhos é uma das lideranças do elenco do PSG - AFP

Publicado 10/04/2024 19:30 | Atualizado 10/04/2024 19:30

França - Marquinhos fez história no PSG. Ao entrar em campo para o duelo contra o Barcelona, pela Liga dos Campeões, que terminou com a vitória dos espanhóis por 3 a 2 , o zagueiro chegou a marca de 436 jogos e se tornou o jogador com mais partidas na história do clube francês.