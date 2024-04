Ronaldinho Gaúcho compareceu ao Parque dos Príncipes, em Paris, para acompanhar o jogo - Franck Fife / AFP

Ronaldinho Gaúcho compareceu ao Parque dos Príncipes, em Paris, para acompanhar o jogoFranck Fife / AFP

Publicado 10/04/2024 17:12 | Atualizado 10/04/2024 17:13

Rio - Ronaldinho Gaúcho deu mais um rolé, mas dessa vez não foi aleatório. Ídolo do Paris Saint-Germain, da França, e do Barcelona, da Espanha, o craque brasileiro compareceu ao estádio Parque dos Príncipes, na capital francesa, nesta quarta-feira (10), e acompanhou a partida válida pelas quartas de final da Liga dos Campeões da Europa.

Ídolo dos dois clubes, Ronaldinho Gaúcho foi ovacionado pelos torcedores no Parque dos Príncipes antes da bola rolar. A torcida do Paris Saint-Germain exaltou a presença do brasileiro, que defendeu o clube francês entre 2001 e 2003, antes de seguir para o Barcelona, onde foi duas vezes eleito o melhor jogador do mundo (2004 e 2005).

Paris Saint-Germain e Barcelona se enfrentam pelas quartas de final da Liga dos Campeões da Europa. O jogo de ida acontece nesta quarta-feira (10), no Parque dos Príncipes, em Paris, enquanto a partida de volta será realizada na próxima terça (16), às 16h (de Brasília), no Estádio Olímpico da Catalunha.