Lionel Messi chegou ao Inter Miami no meio de 2023Chandan Khanna / AFP

Publicado 10/04/2024 15:30 | Atualizado 10/04/2024 15:32

México - Desde que Messi desembarcou nos Estados Unidos, uma prática vem sendo bastante comum para estar perto do ídolo argentino: a invasão de campo. No entanto, o Monterrey, do México, adversário do clube estadunidense nesta quarta (10), pela Liga dos Campeões da Concacaf, está ameaçando banir os torcedores que decidam invadir o gramado para ficar mais próximo do camisa 10.

Em postagem feita nas redes sociais, o clube mexicano publicou um guia para os torcedores que pretendem ir ao Estádio BBVA para assistir a partida. No fim, sem mencionar Messi, foi feito um aviso especial, dizendo que "toda pessoa que entrar em campo será presa".

Mais tarde, o Monterrey fez nova publicação enfatizando as consequências que o torcedor terá caso invada o gramado: "Toda pessoa que entrar no campo de jogo de forma ilegal será presa e expulsa de todos os estádios do Campeonato Mexicano".

Messi esteve ausente dos últimos quatro jogos do Inter Miami, incluindo a primeira partida contra o Monterrey, por lesão. De volta aos gramados no último sábado (6), o argentino chamou a atenção durante o confronto, mesmo estando de fora, ao se envolver em confusão após o duelo com os mexicanos

Para avanças às semifinais da Liga dos Campeões da Concacaf, o clube estadunidense precisa vencer o jogo no México por dois gols de diferença.