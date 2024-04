Os atletas do Brasil já contam também com incentivo do Comitê Olímpico do Brasil (COB) para superar os resultados obtidos na Olimpíada de Tóquio, em 2021. No Japão, a delegação brasileira conquistou 21 medalhas, a melhor participação da história. Foram sete de ouro, seis de prata e oito de bronze. No final, o

A última categoria, a de jogadores de modalidades coletivas (a partir de sete esportistas), como vôlei e futebol, vai pagar R$ 1,05 milhão aos campeões, R$ 630 mil para os segundos colocados e R$ 420 mil aos que subirem no terceiro lugar mais alto do pódio. Os esportistas de modalidades disputadas em grupo (até seis atletas) vão faturar R$ 700 mil pelo ouro, R$ 420 mil pela prata e R$ 280 mil pelo bronze, valor que será dividido pelos membros do time. Os atletas que ganharem mais de uma medalha acumulam a premiação, recebendo por cada prova premiada. No último ciclo, o COB desembolsou R$ 5,2 milhões em premiações pelas medalhas conquistadas. Agora a meta é superar essa marca. A premiação por medalha teve reajuste: R$ 350 mil para ouro, R$ 210 mil para a prata e R$ 140 mil para o bronze. Os valores são referentes às modalidades individuais. No caso do topo do pódio, o aumento na premiação foi de 40% em relação à Tóquio. Brasil ficou com a 12ª colocação entre 206 países.