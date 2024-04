Daniel Alves ao lado da advogada Inés Guardiola - Lluis Gene / AFP

Publicado 10/04/2024 10:43

Espanha - Nesta quarta-feira, 10, o Tribunal de Justiça de Barcelona negou os recursos contra a decisão que deixou Daniel Alves em liberdade provisória. O Ministério Público e os representantes da vítima no caso de estupro haviam entrado com o pedido.

"Todas as circunstâncias já foram analisadas na resolução impugnada, bem como os seus laços familiares, sem qualquer introduzido novo elemento que levaria à sua reconsideração. Não é este o momento de avaliar, como refere o Ministério Público em recurso, as diferentes declarações do arguido em inquérito, uma vez que estas foram objeto de exame na sentença que deu origem à sua sentença", diz um trecho da nota do Tribunal.

No dia 25 de março , o ex-jogador deixou o Centro Penitenciário Brians 2, em Barcelona. Daniel saiu por volta das 16h20, horário na cidade espanhola, (12h20 no horário de Brasília), ao lado de sua advogada, Inés Guardiola. Na ocasião, alguns manifestantes compareceram e realizaram um protesto contra a decisão da Justiça.

Daniel Alves está proibido de deixar a Espanha. Além disso, precisa comparecer semanalmente ao tribunal.