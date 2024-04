Cachorro brinca com a bola durante o jogo entre Junior Barranquilla e Universitario - Luis Acosta/AFP

Publicado 10/04/2024 09:15

Colômbia - Um cachorro roubou a cena durante o segundo tempo do jogo entre Junior Barranquilla (COL) e Universitario (PER), válido pela Libertadores, na madrugada desta quarta-feira, 10. O animal invadiu o campo do Estádio Metropolitano Roberto Meléndez, na Colômbia, e brincou com a bola da partida. Veja como foi no vídeo abaixo:

O jogo desta madrugada terminou empatado em 1 a 1. Aldo Corzo abriu o placar para o Universitario, mas Déiber Caicedo apareceu para deixar tudo igual no marcador.

Com o resultado, as duas equipes somam quatro pontos na Libertadores. Botafogo e LDU, que vão se enfrentar na rodada, estão zerados e fecham o Grupo D.