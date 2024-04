Flamengo levantou o troféu de campeão carioca de 2024 ao vencer o Nova Iguaçu - Reginaldo Pimenta / Agência O Dia

Publicado 10/04/2024 07:00

Rio - O Flamengo entra em campo nesta quarta-feira (10), às 21h30, contra o Palestino, no Maracanã, em busca de sua primeira vitória na Libertadores. Para isso, o Rubro-Negro precisará driblar o retrospecto ruim que costuma ter nos jogos em que está de 'ressaca' pela conquista do título do Campeonato Carioca.

Nas últimas 10 vezes em que levantou a taça do estadual, o Flamengo teve quatro derrotas, quatro empates e apenas duas vitórias nos jogos seguintes ao título. Ou seja, um aproveitamento de apenas 33,3 %.

O caso mais famoso é o do vexame histórico do Rubro-Negro diante do América-MEX, em 2008. Na época, o time carioca venceu por 4 a 2 jogando no México, mas acabou eliminado da Libertadores ao perder no Maracanã lotado por 3 a 0, dias após ser campeão carioca em cima do Botafogo. A derrota também ficou marcada por uma série de homenagens antes da partida ao técnico Joel Santana, que estava se despedindo do clube para treinar a seleção da África do Sul.

Nem mesmo a vitoriosa geração atual foi capaz de melhorar o desempenho do Flamengo pós-títulos cariocas. De 2019 para cá, o clube da Gávea ficou com a taça em três oportunidades, mas não conseguiu vencer nenhuma das partidas que teve na sequência. Foram duas derrotas — em 2019, por 2 a 1, contra a LDU, pela Libertadores e em 2020, por 1 a 0 contra o Atlético-MG, pelo Brasileirão — e um empate sem gols com o Vélez Sarsfield, também pela Libertadores, em 2021.

Agora, o Flamengo de Tite luta para reverter este cenário. O clube precisa da vitória para somar pontos no Grupo E da Libertadores, já que cedeu o empate ao Millonarios, na primeira rodada, jogando na Colômbia, mesmo com um homem a mais na maior parte do segundo tempo.