Jogadoras da seleção brasileira posam para foto antes do jogo contra o JapãoLívia Villas Boas / CBF

Estados Unidos - O Brasil se despediu da SheBelieves Cup com saldo positivo. Apesar de ter ficado de fora da final , a Seleção Feminina levou a melhor sobre o Japão e conquistou o terceiro lugar . O técnico Arthur Elias elogiou a participação da equipe no torneio e mostrou que o leque de opções de atletas para os Jogos Olímpicos de Paris aumentou.

"A certeza é com que eu saio, é que a gente está no caminho muito bom de fortalecer cada vez mais o nosso ambiente, as nossas relações, fortalecer mais as ideias de jogo que eu tenho para a Seleção Brasileira e que a lista está cada vez maior", disse Arthur Elias.

Além do desempenho, o aumento desse leque se dá pela variedade na convocação do treinador. Apenas nove atletas participaram tanto da SheBelieves Cup quanto da Copa Ouro Concacaf.



"O Brasil mostra hoje, ainda que com pouco tempo de trabalho, com muitas trocas que venho fazendo, promovendo estreias de jogadoras, retomada de outras e dando oportunidade para muitas atletas, que mantém um nível de competitividade contra grandes seleções", completou.

Na última terça-feira, 9, o Brasil descobriu que enfrentará a Nigéria na estreia nos Jogos Olímpicos . A seleção africana levou a melhor sobre a África do Sul e garantiu vaga no Grupo C, que ainda conta com Espanha e Japão.

"É um grupo bastante forte em termos de desempenho recente. Acredito que pegamos no sorteio as seleções mais fortes de cada pote. O que a gente precisa fazer, é saber enfrentar cada adversário, seguir fortalecendo o que a gente já está fazendo aqui na Seleção. Acredito muito que a gente vai fazer uma grande Olimpíada", analisou o treinador.

O futebol feminino da Olimpíada de Paris começa no dia 25 de julho (quinta-feira). A grande final está prevista para o dia 10 de agosto (sábado).