Publicado 10/04/2024 12:39

Rio - O presidente da Conmebol, Alejandro Domínguez, anunciou na tarde desta quarta-feira (10) que a final da Copa Sul-Americana de 2024 acontecerá em Assunção, no Paraguai. O estádio, entretanto, ainda não foi definido. Por outro lado, a entidade informou que a final da próxima edição da competição acontecerá em Santa Cruz de La Sierra, na Bolívia.

Esta será a segunda vez que Assunção recebe a final da Copa Sul-Americana, desde que a competição passou a ser decidida em jogo único, em 2019. A primeira foi no jogo entre Independiente Del Valle, do Equador, e Colón, da Argentina.

Na ocasião, o Del Valle venceu a equipe argentina por 3 a 1 e sagrou-se campeão da Sul-Americana 2019. O Estádio General Pablo Rojas (La Nueva Olla) foi o palco daquela final.

A decisão da Copa Sul-Americana 2024 está marcada para acontecer no dia 25 de novembro. Vale lembrar que a Libertadores também já tem cidade-sede definida para receber a final: Buenos Aires, na Argentina. A partida decisiva da maior competição da América do Sul acontecerá no dia 30 de novembro.