John Textor, dono da SAF do BotafogoVitor Silva / Botafogo

Publicado 10/04/2024 12:19 | Atualizado 10/04/2024 12:28

Rio - A disputa pela licitação do Maracanã estremeceu a relação entre Vasco e Botafogo. O Cruz-Maltino tentou incluir o rival na proposta técnica pelo estádio, mas o Alvinegro recuou por decisão de John Textor. Segundo informações do "ge", o dono da SAF alvinegra considerou a boa relação com o presidente Rodolfo Landim, do Flamengo.

Na proposta técnica, o Vasco declarou que conta com Santos, Brusque e Botafogo para ter um somatório de jogos. A Comissão do Governo do Estado do Rio, no entanto, entendeu que essa decisão feria o edital . Assim, o Cruzmaltino atendeu parcialmente a três requisitos e não atendeu a dois por inteiro, ficando com a segunda maior nota.

A proposta inicial do Vasco contava com a aceitação do Botafogo em ser mandante em jogos do Maracanã. John Textor, no entanto, vetou. O executivo escolheu não se envolver de forma direta ou indireta com a licitação. O Vasco manteve a proposta, mesmo sem a documentação comprobatória anexa como houve do Santos (35 jogos) e do Brusque (5 jogos).

Na disputa pela licitação do Maracanã, a dupla Flamengo e Fluminense obteve a maior nota da segunda fase. O consórcio Fla-Flu somou 117 pontos e a proposta atendeu a quase todos os pontos do edital e parcialmente em quatro quesitos. Já o Vasco, por sua vez, atendeu parcialmente a três. Por fim, o Consórcio RNGD, da Arena 360, foi desclassificado por não atender o número mínimo de 25 jogos.