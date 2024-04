Deputado estadual Renato Machado (PT) é o autor da PL do 'Dia do Torcedor Vascaíno' - Divulgação

Deputado estadual Renato Machado (PT) é o autor da PL do 'Dia do Torcedor Vascaíno'Divulgação

Publicado 10/04/2024 14:27

Rio - O projeto de lei do 'Dia do Torcedor Vascaíno', a ser celebrado no dia 13 de abril, será votado nesta quinta-feira (11), em segunda discussão, na Alerj. O autor da PL é o deputado estadual Renato Machado (PT). A expectativa é que seja aprovado e, logo após, sancionado pelo governador Cláudio Castro.

A data escolhida para o 'Dia do Torcedor Vascaíno' foi o dia do nascimento de Roberto Dinamite, maior ídolo da história do Vasco. Dinamite faleceu no dia 8 de janeiro de 2023, no Hospital Unimed na Barra da Tijuca, em decorrência do câncer. O velório ocorreu no Estádio de São Januário.

"A expectativa pela aprovação do PL é grande entre nós, vascaínos. Criar esse dia oficial foi a forma de reconhecer o amor de milhões de torcedores do Vasco da Gama. E celebrar a data no dia do nascimento do ídolo máximo do clube é uma homenagem mais do que merecida", disse Renato Machado.

Além de jogador, Roberto Dinamite também foi político. Em 1992, ele foi eleito vereador do Rio de Janeiro. Em 1994, foi deputado estadual, onde se reelegeu em 1998, 2002, 2006 e 2010. Um dos projetos apresentados pelo ídolo vascaíno foi a criação do 'Dia do Vasco da Gama', em 21 de agosto.