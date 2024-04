Júnior Santos, do Botafogo, sendo acompanhado por De La Cruz, do Flamengo - Vítor Silva/Botafogo

Publicado 10/04/2024 22:00

Rio - A temporada do Campeonato Brasileiro terá início neste fim de semana (13 e 14), e o técnico Abel Ferreira, atual bicampeão da competição, já fez suas projeções quanto ao favoritismo. Para o português, Botafogo e Flamengo estão no grupo que disputará a taça em 2024.

Questionado sobre o Palmeiras ter um favoritismo absoluto devido à sua trajetória nos pontos corridos, Abel Ferreira descartou este cenário. Na opinião do comandante do Verdão, a temporada será equilibrada e pode ter surpresas.

"Não (Não há favoritismo absoluto do Palmeiras), aqui há seis. Internacional, Flamengo, Botafogo, Palmeiras, Atlético-MG e há sempre um ou outro que aparece, como foi no ano passado o Red Bull Bragantino, mas vamos defender o que é nosso com unhas e dentes. Posso garantir", destacou o técnico, em entrevista à emissora "Canal 11", de Portugal.

Na primeira rodada do Brasileirão, Botafogo e Flamengo jogarão fora de casa no domingo (14). O Glorioso encera o Cruzeiro no Mineirão, às 17h, e o Rubro-Negro visita o Atlético-GO no Serra Dourada às 16h.