A contratação de Casemiro em 2022 custou ao Manchester United cerca de R$ 368 milhões à época - AFP

A contratação de Casemiro em 2022 custou ao Manchester United cerca de R$ 368 milhões à épocaAFP

Publicado 10/04/2024 14:34

Inglaterra - O volante Casemiro não deve permanecer no Manchester United para a próxima temporada. Segundo a rádio inglesa "TalkSPORT", o brasileiro, ao lado do zagueiro Raphael Varane, deve ser negociado pelos "Red Devils" ao final de 2023/24.

Os dois jogadores não teriam correspondido às expectativas criadas pelos torcedores e pela diretoria do clube ao serem contratados. Além disso, ambos não conseguiram se firmar na equipe treinada pelo holandês Erik Ten Hag.

Outro fator que contribui para a saída de Casemiro é a má campanha do Manchester United na temporada. O clube é o sexto colocado na Premier League, o que dependeria do novo formato da Liga dos Campeões para conseguir uma classificação.

Casemiro está no Manchester United desde 2022, após ter uma trajetória extremamente vitoriosa no Real Madrid. Com contrato válido até o final de junho de 2026, o brasileiro tem 12 gols e nove assistências em 75 partidas disputadas.