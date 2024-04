Lionel Messi - AFP

Publicado 04/04/2024 11:20 | Atualizado 04/04/2024 11:30

Rio - Ausente na partida de ida das quartas de finais da Copa dos Campeões da Concacaf, o atacante Lionel Messi, de 36 anos, teria se envolvido em uma confusão no vestiário, após a derrota do Inter Miami para o Monterrey por 2 a 1. O argentino estaria junto a Luis Suárez, Jordi Alba e o técnico Gerardo Martino em uma grande reclamação com o árbitro Walter Lopez.

De acordo com informações da "Fox Sports", do México, os representantes do Inter Miami teriam se dirigido ao vestiário da arbitragem e, também intimidado o técnico adversário, Fernando Ortiz, que antes do confronto sugeriu que o árbitro poderia favorecer o Inter Miami por conta da presença de Lionel Messi.



O ídolo do Barcelona teria se estranhado com o zagueiro Nicolás Sánchez, do Monterrey. A principal reclamação dos norte-americanos foi sobre a expulsão do zagueiro David Ruiz, aos 20 minutos do segundo tempo. O clube mexicano relatou o incidente à Concacaf, solicitando que seja registrado na súmula da partida.



As duas equipes voltam a se enfrentar na próxima semana, no México, no jogo de volta das quartas de final da competição. Por ter vencido nos Estados Unidos, o Monterrey tem a vantagem do empate no duelo de volta para avançar.