Os senadores Romário, Jorge Kajuru e Eduardo Girão (à direita) estão à frente da CPI das Apostas Esportivas - Roque de Sá/Agência Senado

Os senadores Romário, Jorge Kajuru e Eduardo Girão (à direita) estão à frente da CPI das Apostas EsportivasRoque de Sá/Agência Senado

Publicado 10/04/2024 14:08

"Textor, que todo o Brasil espera (…) será o nosso primeiro convidado. O Brasil quer saber as provas que ele tem, as gravações que ele tem, seria realmente o início bombástico desta CPI", afirmou Kajuru durante o primeiro dia de reunião.



enviou um ofício à Polícia Federal pedindo que as acusações de Textor sejam investigadas. Com a Comissão Parlamentar de Inquérito, ele espera que os áudios que o empresário diz ter sejam apresentados.

No início do mês, o senador - junto ao vice-presidente da CPI, Eduardo Girão (Novo-CE), e do suplente Carlos Portinho (PL-RJ) -. Com a Comissão Parlamentar de Inquérito, ele espera que os áudios que o empresário diz ter sejam apresentados.

Kajuru também quer penas duras caso haja comprovação de envolvidos em esquemas de manipulação de resultados no futebol brasileiro.



"Quem cometer esse tipo de crime será banido do futebol. Não é essa bobagem de condenar por um ano, suspender por 90 dias, não existe isso. Será banido. Terá que procurar outra profissão para trabalhar. E se não for do Brasil, a pessoa será banido do Brasil, nem entra no país.



Relator da CPI das Apostas Esportivas, Romário (PL-RJ) mostrou confiança em conseguir avanços sobre o tema e mostrar resultados.



"Eu tenho certeza que essa CPI tem alguns objetivos e nós vamos alcançá-los. Nós sabemos dos problemas que o nosso futebol vive (...) ao longo desses anos. Aqui são pessoas que querem, definitivamente, colocar tudo a limpo, querem abrir as caixas pretas dessas casas de apostas que existem no nosso país. Conhecer melhor que tipo de manipulação vem acontecendo e quais são os autores e atores dessas manipulações", afirmou o ex-jogador e senador, que fez o pedido para a criuação da CPI.



Instalada nesta quarta-feira (10) no Senado, a comissão investigará denúncias de fraude que envolvem jogadores, dirigentes e empresas de apostas. A próxima sessão será na quarta-feira, dia 17. Os trabalhos durarão 180 dias, com a possibilidade de prorrogação do prazo.



Sobre a CPI das Apostas Esportivas



A Comissão Parlamentar de Inquérito será composta por 11 membros titulares e sete suplentes. Abaixo, veja os nomes confirmados até o momento:



Titulares: Angelo Coronel (PSD-BA); Chico Rodrigues (PSB-RR); Ciro Nogueira (PP-PI); Eduardo Girão (Novo-CE); Jorge Kajuru (PSB-GO); Márcio Bittar (União-AC); Romário (PL-RJ); Sérgio Petecão (PSD-AC); Veneziano Vital do Rêgo (MDB-PB); e mais dois a definir.



Suplentes: Carlos Portinho (PL-RJ); Cleitinho (Republicanos-MG); Efraim Filho (União-PB); Giordano (MDB-SP); Otto Alencar (PSD-BA); e mais dois a definir.



* Com informações da Agência Senado