Torcedoras do Fluminense reclamaram de longa espera em fila do banheiro no intervaloLucas Merçon/Fluminense FC

Rio - Nem tudo foi festa no retorno do Fluminense ao Maracanã pela Libertadores. No primeiro jogo do Time de Guerreiros no estádio pela competição continental desde a final contra o Boca Juniors, da Argentina, em novembro do ano passado, muitas torcedoras perderam parte da vitória por 2 a 1 sobre o Colo-Colo, do Chile, nesta última terça-feira (9), por causa do longo tempo de espera na fila do banheiro.

No nível 5 do Setor Sul do Maracanã, um dos banheiros femininos foi fechado durante o intervalo, o que gerou uma sobrecarga na utilização do único banheiro disponível. A fila de espera para uma mulher utilizar o banheiro chegou a 30 minutos. Ou seja, a torcedora que chegou na fila assim que o intervalo começou, voltou para arquibancada com a etapa final em andamento, já com cerca de 15 minutos.

"Eu fui ao banheiro no primeiro tempo. Perguntei ao sunset (grupo de seguranças e vigilância) se o segundo banheiro (da pilastra 27) estava aberto, e ela disse que estava. Fui ao banheiro, tranquilo. No início do segundo tempo, fui na direção da pilastra 27 e fui surpreendida com uma barreira, feita com grades e alguns seguranças", relatou a torcedora Layla Silva.

Chegou no 2o tempo, fui surpreendida com o 2o banheiro da Sul Superior fechado - diferente do 1o tempo. Fila gigante. Passei 30' do jogo. Chega março é "lugar mulher é onde ela quiser". Menos querendo MIJAR.



Quem MANDOU FECHAR um banheiro? @maracana @FluminenseFC @oflumedomina pic.twitter.com/sptwtFk1ny — layla (@laylaew_) April 10, 2024

"Perguntei o motivo para fecharem o acesso para o banheiro da pilastra 27 e ninguém soube responder. Ninguém deu uma resposta sequer para a interdição. Ficou tipo um "mandaram fechar". No nível 5 já existem poucos banheiros em comparação com o outro nível, mas até aí ok, eu escolhi estar ali. O lance foi a interdição do banheiro sem nenhuma explicação da motivação", completou.

Em contato com a reportagem do DIA, o Consórcio Maracanã alegou que após o intervalo do jogo houve a necessidade de uma manutenção emergencial num dos banheiros do estádio e lamentou os transtornos causados.

O Fluminense venceu o Colo-Colo, do Chile, por 2 a 1, e assumiu a liderança do Grupo A da Libertadores com quatro pontos. O Time de Guerreiros volta a campo no próximo sábado (13), contra o Bragantino, às 21h (de Brasília), no Maracanã, pela primeira rodada do Campeonato Brasileiro.