Chay não foi bem no Guarani e ficou abalado com críticas - Raphael Silvestre/Guarani

Chay não foi bem no Guarani e ficou abalado com críticas Raphael Silvestre/Guarani

Publicado 12/04/2024 13:31

Em preparação para a Série B do Campeonato Brasileiro, o Guarani deve ter mais uma saída confirmada nos próximos dias. O meia Chay, emprestado pelo Botafogo, foi liberado pelo clube paulista para procurar um novo clube.



Chay teve um desgaste com a torcida e quer mudar de ambiente. Ele foi liberado das atividades há mais de uma semana e sequer participou do jogo-treino com o Água Santa. Outro motivo também é o alto salário. O setor já conta com Luan Dias, Gustavo França e Bruno Oliveira.



Chay, de 33 anos, chegou ao Guarani nesta temporada, mas fez apenas seis jogos. Os dois primeiros como titular, sendo substituído, e os outros quatro iniciando na reserva.



O jogador tem contrato de empréstimo com o Guarani até dezembro, mas assim que acertar com um novo clube, será liberado. A janela de transferências para jogadores que disputaram os estaduais se encerra em 19 de abril.



Experiente, Chay chegou ao Botafogo em 2021 e depois ainda passou por Cruzeiro e Ceará. Antes passou por clubes como America-RJ, Portuguesa-RJ, Mogi Mirim-SP, entre outros.



O Guarani segue preparação para a Série B, que começa em 19 de abril. Sua estreia, porém, será na segunda-feira (22), às 21h, diante do Vila Nova, no estádio Onésio Brasileiro Alvarenga, o OBA, em Goiânia (GO). O primeiro jogo no estádio Brinco de Ouro, em Campinas (SP), será diante da Chapecoense, no dia 26, às 21h.