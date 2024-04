Hamdallah, do Al-Ittihad, levou chicotada após a final da Supercopa da Arábia Saudita - Reprodução

Hamdallah, do Al-Ittihad, levou chicotada após a final da Supercopa da Arábia SauditaReprodução

Publicado 12/04/2024 12:44

Rio - Após sofrer uma chibatada de um torcedor do Al-Hilal na final da Supercopa da Arábia Saudita, o atacante Abderrazak Hamdallah, do Al-Ittihad, pode ser suspenso e pagar multa. O jogador, de 33 anos, será julgado por jogar água na direção do agressor.

Segundo a imprensa saudita, Abderrazak Hamdallah provocou o torcedor do Al-Hilal e, em seguida, sofreu a agressão. O jogador marroquino não prestou queixa pela chibatada. O homem, ainda não identificado, foi detido inicialmente, mas posteriormente liberado.

"(Abderrazak) Hamdallah será punido por este incidente, na aplicação dos regulamentos. Será considerado um comportamento vergonhoso", publicou o jornal Al-Sharq Al-Awsat.

Hamdallah pode pegar dois jogos de suspensão e pagar multa de R$ 30 mil. O atacante marroquino marcou o gol do Al-Ittihad e fez um gesto pedindo silêncio na comemoração. Entretanto, o Al-Hilal venceu por 4 a 1 e ficou com o título da Supercopa da Arábia Saudita.