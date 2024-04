Tamara Lemos é musa da Torcida Falange Rubro-Negra - Reprodução / Instagram

Tamara Lemos é musa da Torcida Falange Rubro-Negra Reprodução / Instagram

Publicado 12/04/2024 09:16

Rio - A influenciadora digital Tamara Lemos, de 32 anos, teve motivo duplo para comemorar no último domingo. Além do título estadual do Flamengo, seu clube do coração, diante do Nova Iguaçu, no Maracanã, a bela foi coroada musa da Torcida Falange Rubro-Negra, após a conquista do Carioca.

fotogaleria

"É com enorme prazer, honra e muita alegria que venho comunicar a todos que eu sou a mais nova musa da Torcida Rubro-Negra Falange. Estou muito feliz pelo convite e muito lisonjeada de fazer parte desta torcida linda. É muita emoção, meu coração está radiante", publicou Tamara no seu perfil no Instagram.

Tamara tem mais de 245 mil seguidores na rede social. Além de influenciadora digital, a musa rubro-negra é formada em administração. Ela tem duas filhas e está solteira.