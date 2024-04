Rodrigo Muniz não escondeu a emoção por ser escolhido o melhor jogador do mês de março na Premier League - Divulgação / Fulham

Rodrigo Muniz não escondeu a emoção por ser escolhido o melhor jogador do mês de março na Premier LeagueDivulgação / Fulham

Publicado 12/04/2024 12:24

troféu entregue pelos companheiros Andreas Pereira e Willian.

Rodrigo Muniz chorou ao ser pego de surpresa e receber o prêmio de melhor jogador do mês de março da Premier League. O atacante ex- Flamengo e que atua pelo Fulham teve o

Rodrigo thought this was a normal pre-match interview...



But @andrinhopereira and @willianborges88 had a surprise. pic.twitter.com/J6aVbRR8eM — Fulham Football Club (@FulhamFC) April 12, 2024

O perfil do Fulham no X divulgou o vídeo do momento. Os funcionários do clube pregaram uma peça em Rodrigo Muniz, ao fazer a entrega do prêmio durante uma entrevista. Enquanto falava, o atacante foi interrompido pelos companheiros e chorou ao receber o troféu.



"Eu vou chorar. Não sei o que dizer agora", afirmou para os companheiros brasileiros.



No mesmo vídeo, já nas dependência do Fulham, o jovem de 22 anos é aplaudido por outros companheiros e faz questão de agradecê-los um a um.



"Obrigado a todos os fãs por votarem em mim", disse.



Rodrigo Muniz tornou-se o terceiro jogador do Fulham a receber a premiação, o que não acontecia desde fevereiro de 2010, com Mark Schwarzer. Antes, Louis Saha, em agosto de 2001, também foi escolhido como o melhor do mês da Premier League.



Em março de 2024, o jogador ex-Flamengo marcou quatro gols nas cinco partidas que disputou, além de dar uma assistência. Ao todo, ele balançou as redes adversárias oito vezes em 19 jogos na temporada.

